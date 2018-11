POL-MS: Autoscheibe nicht freigekratzt - Radfahrerin schwer verletzt

Münster (ots) - Am Samstagmorgen (17.11., 8.05 Uhr) wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall am Kreisverkehr Dieckmannstraße Ecke Nünningweg schwer verletzt. Die 22-jährige Radlerin fuhr auf dem Radweg am Kreisverkehr und wollte den Nünningweg kreuzen. Hier fuhr die 50-Jährige mit ihrem Nissan in Richtung Kreisverkehr, übersah die junge Frau und nahm ihr die Vorfahrt. Nach ersten Erkenntnissen war die Autoscheibe nicht ganz freigekratzt und die 50-Jährige konnte die Radlerin so nicht sehen. Nach dem Zusammenstoß fiel die Münsteranerin auf die Straße. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

