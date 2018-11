POL-MS: Sichtbar zurückgelassene Wertsachen im Auto locken Diebe an

Münster (ots) - Im Auto zurückgelassene Wertsachen locken immer wieder Diebe an. Am Freitag (16.11., 8 Uhr bis 11 Uhr) schlugen die Täter eine Scheibe ein und griffen sich eine Tasche mit Sportsachen, Kopfhörern und einem iPad. Der Mercedes stand an der Straße Lange Ossenbeck. Am Samstag (17.11., 10 Uhr bis 12:55 Uhr) waren Diebe am Werneweg unterwegs, zertrümmerten an einem VW eine Seitenscheibe und fischten aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit Ausweisen, Bargeld und Kreditkarten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

