POL-MS: Einbruch in Dyckburg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Bei einem Einbruch am Freitag (16.11., 17 Uhr bis 23:59 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Windhoek erbeuteten Unbekannte Bargeld. Die Diebe kamen durch den Garten, brachen gewaltsam eine Terrassentür auf, durchsuchten alle Räume und verschwanden mit einem niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell