POL-MS: Schuhe anprobiert - Handtasche weg

Münster (ots) - Unbekannte entwendeten am Samstag (17.11., 12 Uhr) in einem Schuhgeschäft an der Ludgeristraße einer 49-Jährigen die Handtasche. Die Frau aus Baden Württemberg hatte gerade neue Schuhe anprobiert und lief damit durch die Gänge. In dem Moment griffen die Diebe zu und schnappten sich die zurückgelassene Tasche. Darin waren ein Handy, Ausweise, Kreditkarten, Bargeld und Kosmetika. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell