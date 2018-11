POL-MS: Polizisten nehmen Fahrraddiebe fest

1 weiterer Medieninhalt

Münster (ots) - Am Mittwoch (14.11., 1.54 Uhr) nahmen Polizisten an der Gasselstiege zwei Fahrraddiebe fest, als diese zwei gestohlene Leezen in ihren Opel einladen wollten. Zuvor hatten die Beamten die Männer im Alter von 65 und 66 Jahren dabei beobachtet, wie sie durch angrenzende Straßen schlichen. Sie öffneten mit einem "Flipper" nicht abgeschlossene Türen von Treppenhausfluren und Tiefgaragen, um nach Fahrrädern zu suchen, um diese zu stehlen. In dem Auto der Gelsenkirchener fanden die Beamten drei E-Bike-Steuereinheiten und weiteres Einbruchswerkzeug. Die Polizisten stellten das weiße Stratos, das graue KTM und die anderen Gegenstände sicher. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern der Leezen. Ermittlungen ergaben, dass der 65-Jährige für mindestens einen weiteren Fahrraddiebstahl im Oktober verantwortlich ist. Beide Diebe müssen sich entsprechenden Strafverfahren stellen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

