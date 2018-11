POL-MS: Einbrüche in Schnellrestaurant und Tankstelle - maskierter Täter flüchtig

Münster (ots) - Ein mit Sturmhaube maskierter Täter zerstörte am frühen Montag (12.11.) die Scheibe eines Schnellrestaurants an der Weseler Straße. Nur eine Dreiviertelstunde später brach ein nahezu gleich beschriebener Täter in eine Tankstelle an der Steinfurter Straße ein.

Um 1:09 Uhr schlug ein Täter gegen die Fensterscheibe eines Bedienschalters des Restaurants. Ein Angestellter war nach Ladenschluss noch im Thekenbereich, hörte die Geräusche und sah den vermummten Täter an der Scheibe. Als der Unbekannte den Mitarbeiter bemerkte, flüchtete er Richtung Weseler Straße stadtauswärts. Der Zeuge beschreibt ihn als etwa 1,80 Meter großen Mann. Er trug dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Sturmhaube mit Sehschlitzen.

An der Steinfurter Straße zerstörte ein maskierter Täter um 1:56 Uhr die Scheibe einer Tankstelle. Durch das Loch kletterte der Dieb in die Räume und packte Zigaretten ein. Anschließend verschwand er mit der Beute. Zeugen beobachteten den Täter und sahen die circa 1,75 Meter große und mit einer Sturmmaske mit Sehschlitzen bekleidete Person auf einem Mountainbike Richtung Innenstadt flüchten. Der Einbrecher hat eine schlanke Statur, trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Jeans und hatte einen Beutel dabei.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

