POL-MS: Geldbörse aus Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Samstagabend (10.11., 22:00 Uhr bis 23:45 Uhr) entwendete ein Dieb die Geldbörse einer 26-jährigen Frau aus einem Restaurant an der Windthorststraße. Die Frau saß an einem Tisch und hatte die geschlossene Handtasche über die Lehne ihres Stuhls gehangen. Als sie bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Tasche auf und ihre Geldbörse weg war.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

