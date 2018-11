POL-MS: Scheibe eingeschlagen - Handtasche von Vordersitz gestohlen

Münster (ots) - Unbekannte schlugen am Sonntagnachmittag (11.11., 13:45 Uhr bis 14:35 Uhr) die Seitenscheibe eines grauen Dacia Sandero ein und nahmen die auf dem Vordersitz stehende Handtasche mit. Die 55-jährige Geschädigte hatte das Auto " Am Emmersbach" in Hiltrup abgestellt, um einen Spaziergang zu machen. Die Tasche ließ sie offen sichtbar auf dem Sitz stehen. In der blauen Gerry Weber Tasche war eine graue Geldbörse mit Bargeld und zahlreichen Dokumenten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

