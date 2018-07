POL-MS: 3 Kilo kandierte Feigen und Sirup bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter entwendeten Mittwochabend (04.07., 19 Uhr) aus einem Keller an der Westhoffstraße kandierte Feigen und Sirup. Die Diebe kamen auf unbekannte Weise in das Haus, rissen zwei Kartons auf, welche sich vor einer Kellertür befanden und entwendeten einen drei-Kilo-Eimer mit Feigen und eine Flasche Sirup. Die Mitarbeiterin einer Eisdiele war gerade auf dem Weg zu dem Haus, wo die Zutaten lagern, als ihr ein Verdächtiger auffiel. Er hatte eine Topping-Sauce in der Hand, die auch in der Eisdiele verwandt wird. Sie ging auf ihn zu, um ihn anzusprechen. Der Jugendliche flüchtete jedoch in Richtung des Schulzentrums Kinderhaus.

Er ist circa 15 Jahre alt, schlank, circa 1,60 Meter groß, hat schwarze Haare und dunkle Haut. Er war mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

