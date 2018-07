POL-MS: Durch den Gegenverkehr und bei Rot gefahren - 22-Jähriger versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Münster (ots) - Ein 22-jähriger Mann floh am Mittwochnachmittag (4.7., 15:02 Uhr) mit einem unterschlagenen Audi vor der Polizei.

Als ein Polizist den gesuchten A 5 erkannte, nahmen Beamte sofort die Verfolgung auf. Der 22-jährige Fahrer bemerkte einen Motorrad-Polizisten und setzte seine Fahrt entgegen der Fahrtrichtung auf der Grevener Straße fort, um sich einer Kontrolle zu entziehen. In Höhe der Melchersstraße stoppte der Audi vor einer roten Ampel, sodass der Beamte sich vor ihn setzten konnte. Er stieg von seinem Zweirad, um den Mann zu kontrollieren. Plötzlich trat der Audi-Fahrer aufs Gaspedal. Der Polizist konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Der 22-Jährige fuhr bei Rot und zwang Fußgänger auszuweichen. Anschließend raste er links in die Steinfurter Straße und fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter. Auch hier kam es nur durch die gute Reaktion von vielen Fahrzeugführern nicht zu folgeschweren Unfällen. Von der Lazarettstraße ging die Verfolgung weiter durchs Kreuzviertel. An der Finkenstraße Ecke Raesfeldstraße gelang es den Einsatzkräften den 22-jährigen Audi-Fahrer zu stoppen. Die Beamten nahmen ihn fest und stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen dauern an.

