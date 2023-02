Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Spendenscheck in Höhe von über 2.000 EUR übergeben.

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

Mitte Dezember des vergangenen Jahres spielte das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg sein einziges Weihnachtskonzert des Jahres 2022 in der Schwenninger Neckarhalle. Dieses Konzert bildete zugleich den Abschluss einer Veranstaltungsreihe der Hochschule Furtwangen University (HFU), Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Doppelstadt Villingen-Schwenningen. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast bei Musikfestivals und Sendungen in Funk und Fernsehen. Unterstützt wurden die Musiker bei dieser Veranstaltung durch die Polizistin Nina Hirschler, eine ausgebildete Musical-Sängerin. Sie sorgte mit ihrer gesanglichen Begleitung bei den beiden Liedern "Power of Love" und "Let it snow" für Gänsehaut bei den rund 300 Besucherinnen und Besuchern, die die Darbietungen mit stehenden Ovationen quittierten. Für den Besuch des Benefizkonzerts wurde kein Eintritt erhoben. Stattdessen sammelten die Hochschulen von den Konzertbesuchern Spenden für die Feldner Mühle e. V. Der Förderverein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung Feldner Mühle e. V wurde 1986 in Villingen-Schwenningen gegründet. Seit mehr als 35 Jahren macht sie sich zur Aufgabe, Eltern und Angehörige von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen und zu entlasten. Menschen mit Handicap und ihre Familie benötigen die Hilfe anderer; hierfür macht sich die Feldner Mühle stark! Das bestehende Angebot der Feldner Mühle von Wochenend- und Schulferienbetreuung sowie die Vermietung der Räumlichkeiten richtet sich jedoch nicht ausschließlich an Kinder mit Behinderung. Die Feldner Mühle ist ein Begegnungsort der besonderen Art: Kinder mit und ohne Behinderung treffen aufeinander, lernen mit- und voneinander, meistern ihre alltäglichen Probleme gemeinsam und lassen Inklusion und Integration lebendig werden. Zuletzt ist es die täglich angebotene Reittherapie, die das Angebot zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen komplettiert. Die Pferde werden vor Ort ausgebildet und stehen als zuverlässige Co-Therapeuten zur Verfügung. Zur Umsetzung der Ziele steht dem Verein ein kleiner Kreis an Festangestellten und einige ehrenamtlich Helfende zur Verfügung. Die Felder Mühle ist am Rande Villingen-Schwenningens gelegen, umfasst ein Hauptgebäude mit integrierten Ökonomieteil, umgeben von vier Hektar Wald und Wiese. Das Hauptgebäude beinhaltet Aktions- und Teamräume, einen großzügigen Koch- und Essbereich sowie die notwendigen, barrierefreien sanitären Anlagen. Die vorhandenen Einzel- bis Dreibettzimmer bieten Platz für bis zu 17 Gäste. Der Ökonomieteil mit integriertem Futterlager beherbergt die Therapiepferde. Der Außenbereich bietet Platz für einen Naturspielplatz und ein Kleintiergehege für Schafe, Ziegen, Hasen, Meerschweine, Hühner, Schweine, Enten und Katzen sowie die Koppeln der Pferde. Viele der dort lebenden Tiere haben Schlimmes erlebt und an der Feldner Mühle ein neues Zuhause gefunden. Die Feldner Mühle mit ihren vielfältigen Angeboten bietet Familien mit behinderten Angehörigen jene Unterstützung, die sie zur Bewältigung ihres Alltags benötigen. Dies kann jedoch nur dann erfolgen, wenn die Feldner Mühle selbst Unterstützung erhält, denn sie bekommt keine Dauerfinanzierung wie große Träger. Der Erlös aus dem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Mitte Dezember 2022 wurde nun an die Verantwortlichen des Fördervereins Feldner Mühle e. V. übergeben. Stellvertretend für alle Beteiligten, die zum Gelingen des Konzerts beigetragen haben, übergab der Vizepräsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg Jürgen von Massenbach-Bardt den Betrag in Höhe von 2.062 EUR an Paul und Kathrin Mäder von der Feldner Mühle e. V. Der Betrag kann etwas dazu beitragen, dass auch künftig Kinder aus familiären Notsituationen Unterstützung bekommen. Alle, die die Feldner Mühle unterstützen oder mehr über die Einrichtung erfahren möchten, können sich im Internet unter www.feldner-muehle.de informieren.

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell