POL-HfPolBW: Amtseinführung von Kriminaldirektor Martin Rathgeb als Leiter des Institusbereich Ausbildung Herrenberg

Villingen-Schwenningen/Herrenberg (ots)

Anfang Dezember konnte der neue Leiter des Institutsbereich Ausbildung Herrenberg feierlich in sein Amt eingeführt werden.

Nach einiger Zeit, in der Polizeioberrätin Christiane Maisch kommissarisch die Geschicke in Herrenberg leitete, gibt es nun wieder einen neuen Leiter. Kriminaldirektor Martin Rathgeb konnte bereits viele Erfahrungen in einigen Bereichen der Polizei sammeln. Er hatte mehrere Führungsfunktionen beim Landeskriminalamt BW, als Leiter mehrerer Polizeireviere, Leiter eines Kriminalkommissariats, Dozent für Einsatzwissenschaften am Studienstandort in Villingen-Schwenningen inne. Somit bekommt die Hochschule für Polizei BW einen echten Praktiker, der die Polizei von der Pieke auf gelernt hat.

Der Präsident der Hochschule für Polizei Martin Schatz begrüßte den neuen Leiter des Standortes Herrenberg und betonte in seiner Ansprache, dass es ein wichtiges Ziel sei, die Beamtinnen und Beamten in Ausbildung bestmöglich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten.

Auch für KD Martin Rathgeb sind die jungen Kolleginnen und Kollegen das wichtigste an einem Ausbildungsstandort. Sie werden die Zukunft der Polizei prägen. Deshalb war es ihm auch wichtig neben den zahlreichen Ehrengästen auch Beamte in Ausbildung bei der Amtseinführung begrüßen zu dürfen. Zu den Ehrengästen und Rednern gehörten unter anderem auch der stellvertretende Leiter des Instituts für Ausbildung und Training Polizeidirektor Richard Zorn, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Herrenberg Thomas Sprißler.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung mit einem Saxophon Solo eines langjährigen Weggefährten Rathgebs.

