POL-Einsatz: Gemeinsames Training von Polizeihubschrauberstaffel und Berufsfeuerwehr Stuttgart

Altnau (CH)/ Friedrichshafen (ots) - Gestern, 03. August 2023, geriet ein 52-jähriger Mann auf dem Bodensee vor Altnau (Schweiz) in Seenot und verbrachte deshalb ungefähr eine Stunde lang im Wasser. Der Surfer verlor um die Mittagszeit die Kontrolle über sein Segelsurfbrett und fiel in den See. Aufgrund des starken Windes wurde sein Surfbrett in Richtung Seemitte abgetrieben. Der Mann bekam es nicht mehr zu fassen und ...

mehr