Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Seenoteinsatz - 88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis/Bodensee-Obersee auf Höhe Iriswiese

Am Samstag, 16.04.2022 gegen 15:15 Uhr geriet vor Kressbronn am Bodensee ein Segelboot während einer Starkwindwarnung in Seenot. Bei der Fahrt löste sich das Schwert des Bootes wodurch die Segeljolle ca. 800m vor Kressbronn kenterte. Die drei Besatzungsmitglieder gingen über Bord, konnten sich jedoch glücklicherweise bis zum Eintreffen des Polizeibootes an der gekenterten Jolle festhalten und geborgen werden. Die leicht unterkühlten Personen wurden am Landungssteg Kressbronn dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben. Von dort konnten die Personen von Angehörigen abgeholt werden. Das Segelboot wurde an die Slipanlage der Iriswiese geschleppt.

