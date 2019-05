Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Tauchunfall - 76437 Rastatt, Freizeitparadies Plittersdorf

Göppingen (ots)

76437 Rastatt, Freizeitparadies Plittersdorf

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es im See des Freizeitparadieses Rastatt-Plittersdorf zu einem Badeunfall. Eine 56-jährige Frau aus dem Saarland führte mit ihrem 53-jährigen Tauchpartner einen Tauchgang durch. In einer Wassertiefe von ca. 8 m führte die 56-Jährige einen Druckausgleich aus. Unmittelbar danach verlor sie die Orientierung und drehte sich unkontrolliert im Wasser. Der Tauchpartner erkannte die Notsituation seiner Mittaucherin sofort und leitete mit ihr einen kontrollierten Notaufstieg ein. An der Wasseroberfläche klagte die 56-Jährige über Schwindel, Übelkeit und Orientierungslosigkeit. Ihr Tauchpartner sowie weitere aufmerksam gewordene Taucher leisteten Erste-Hilfe. Anschließend wurde die Frau durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Karlsruher Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Untersuchungen könnte die plötzlich aufgetretene Orientierungslosigkeit der 56-Jährigen im Wasser aufgrund einer Verletzung im Trommelfell verursacht worden sein.

Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell