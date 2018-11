POL-Einsatz: Unerlaubte Bauschuttentsorgung

Göppingen (ots) - 77694 Kehl - am 14.11.2018 wurde im Rhein bei der Natorampe Honau diverser Bauschutt (Klinker/Fließen/Eimer mit getrocknetem Mörtel) aufgefunden. Der unbekannte Täter muss dabei vermutlich in der Nacht zum 14.11.2018 mit einem Pkw den Bauschutt transportiert und anschließend diesen verbotenerweise in den Rhein geworfen haben. Die Wasserschutzpolizei Kehl bittet um sachdienliche Hinweise. Telefon 07851 / 9449-0.

