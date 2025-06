Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B312 - Traktoranbauteil ragt in den Gegenverkehr

Zu einem Unfall zwischen einem Traktor und zwei Autos im Begegnungsverkehr ist es am Sonntag auf der B312 bei Riedlingen gekommen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der eher ungewöhnliche Unfall kurz vor 0.30 Uhr auf der B312 Höhe Daugendorf. Ein 48-Jähriger war mit seinem Fendt in Richtung Bechingen unterwegs. Hinten am Traktor hatte der Fendt eine Feldspritze montiert. Ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte sich wohl das linksseitig montierte Spritzengestänge aus der Verankerung gelöst und ragte teilweise in die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 46-Jährige mit ihrem VW Caddy in Richtung Riedlingen. Die Autofahrerin hatte in der Dunkelheit das Anbauteil nicht bemerkt und stieß mit dem Spritzenarm zusammen. Der krachte gegen die A-Säule des VW und streifte die linke Fahrzeugseite entlang. Durch die Wucht des Aufpralls zerbarsten die Seitenscheiben am VW. Durch herumfliegende Glassplitter wurde die 46-jährige Fahrerin getroffen und im Gesicht und Unterarm verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort, eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Beifahrer blieb unverletzt. So auch der Fahrer des dem VW nachfolgenden Autos. Der Volvo wurde von einem 50-Jährigen gelenkt und wurde ebenfalls von dem Anbauteil an der linken Fahrzeugseite gestreift. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf rund 3.000 Euro, den am Volvo auf ca. 2.000 Euro. Der Schaden an der Feldspritze wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den Traktorfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

++++1052006(TH)

