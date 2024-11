Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag erlitt ein Biker bei einem Unfall in Donzdorf Verletzungen. Eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte der Kradfahrer nicht.

Ulm (ots)

Um kurz vor 16.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seiner kurz zuvor gekauften Ducati in der Daimlerstraße unterwegs. Vor ihm fuhren noch zwei Motorradfreunde, als der 20-Jährige vermutlich wegen eines Fahrfehlers auf gerader Strecke auf die Straße stürzte. Der Biker zog sich leichte Verletzungen zu und kam in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige die Ducati am Unfalltag gekauft hatte. Weiterhin muss der Fahrer mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne entsprechender Fahrerlaubnis rechnen. Denn für die Maschine ist die Fahrerlaubnisklasse A erforderlich. Die konnte der junge Fahrer nicht vorweisen. An der Ducati entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

