Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)Göppingen/B10 - In Leitplanke gekracht

Am Dienstag entstand bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Göppingen hoher Sachschaden.

Ulm (ots)

Am Abend war ein 33-jähriger BMW-Fahrer auf der B10 bei Göppingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Gegen 21.30 Uhr kam er wohl infolge von Unachtsamkeit kurz vor dem Öde-Tunnel nach rechts von der Straße ab. Dort krachte er gegen eine Schutzplanke sowie einer dahinter befindlichen Betonmauer. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Straßenmeisterei war im Einsatz, da Betriebsstoffe ausliefen. Die Bundesstraße musste zur Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart etwa drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen und den Verkehr an der Anschlussstelle Göppingen zur Heininger Straße ausgeleitet. Der Schaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

++++1880608 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell