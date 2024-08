Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Unfallflucht endet mit erneutem Unfall - Betrunken ist am Freitagnachmittag ein 60-Jähriger in Blaustein von der Unfallstelle geflüchtet und kurz darauf erneut verunfallt.

Ulm (ots)

Gegen 17:00 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Citroen in der Ulmer Straße stadtauswärts in Richtung Ulm. Dort streifte er zunächst einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Mann seine Fahrt fort. Dabei kollidierte er jedoch mit dem Randstein und fuhr sich einen Platten. Mit dem platten Reifen schaffte der 60-Jährige es noch 200 Meter bis auf einen Parkplatz an der B28. Die Beamten des Polizeireviers Ulm-West stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er musste eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Am Citroen des 60-Jährigen beträgt der Schaden etwa 1.500 Euro. Er wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht zu verantworten haben.

