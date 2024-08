Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Donaustetten - In Schlangenlinien unterwegs - Erheblich betrunken fuhr am Freitagabend ein 25-Jähriger durch die Gegend.

Gegen 20:15 Uhr war der junge Mann mit seinem Ford in Donaustetten unterwegs. Im Rennenbachweg und in der Riedlenstraße fuhr er in Schlangenlinien und prallte auch gegen einen Bordstein. Zeugen beobachteten dies und informierten die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West verlegte daraufhin zu der genannten Örtlichkeit. Dort trafen die Beamten den Betrunkenen an, der sein Auto gerade abgestellt hatte und davon torkelte. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Der 25-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Außer an seinem eigenen Fahrzeug entstand glücklicherweise kein weiterer Schaden. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

