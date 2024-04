Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Gleich zweimal am selben Abend berauscht unterwegs

Ein 36-Jähriger ist am Mittwoch in Heidenheim a.d. Brenz unter Drogen gefahren und hat Schäden verursacht.

Wie die Polizei berichtet, war der 36-Jährige mit seinem Audi bereits um kurz nach 18.30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof aufgefallen. Ein aufmerksamer Zeuge sah den beschädigten Audi SUV dort stehen und verständigte die Polizei. Die kam und konnte den 36-Jährigen am Steuer seines Fahrzeuges feststellen. Der Mann machte einen berauschten und verwirrten Eindruck. Woher der platte Reifen und die Beschädigungen an seinem Fahrzeug stammten, konnte er gegenüber den Polizisten zunächst nicht erklären. Ermittlungen ergaben, dass der Mann wohl am Nachmittag bei einem Auffahrunfall beteiligt war. Dabei hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Mann genommen hat. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizeistreife untersagte dem 36-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Daran hielt er sich offenbar nicht. Denn um 22.30 Uhr fiel der 36-Jährige einer Polizeistreife in der Marienstraße auf. Dort fuhr ein Audi Kombi mit geöffnetem Kofferraumdeckel. Am Steuer saß der 36-Jährige, den die Polizisten sofort erkannt hatten. Als die Beamten eine Kontrolle des Audi Mietwagens durchführen wollten, gab der 36-Jährige weiter Gas. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien über die Seewiesenbrücke bis zu einem Parkplatz eines Centers. Bis dahin wurden die Signale zum Anhalten von dem 36-Jährigen ignoriert. Erst als der Fahrer des Audi auf dem Parkplatz nicht mehr weiterfahren konnte, gelang es den Beamten den Mann vorläufig festzunehmen. Auch der Mietwagen wies frische Unfallbeschädigungen aus. Woher diese stammen, muss die Polizei noch ermitteln. In einer Klinik musste der 36-Jährige an diesem Abend zum zweiten Male eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Schlüssel des Mietwagens wurde einbehalten. Auf den 36-Jährigen kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu.

