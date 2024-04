Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe auf der Baustelle

Rund 350 Meter Kabel haben Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in Ulm gestohlen.

Ulm (ots)

Arbeiter wollten das Starkstromkabel auf einer Baustelle in der Kienlesbergstraße entlang eines Radweges verlegen. Als sie am Freitag gegen 12 Uhr die Baustelle verließen, war das Kabel noch am frei zugänglichen Lagerort. Am Montag, gegen 7 Uhr, staunten die Arbeiter nicht schlecht. Denn Unbekannte hatten rund 350 Meter Kabel vollständig abisoliert und mitgenommen. Offenbar verwendeten sie dafür spezielles Werkzeug. Das Buntmetall dürften sie mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) sicherte die Spuren. Sie ermittelt jetzt, um die Diebe zu finden. Das Material hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

++++0673193(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

