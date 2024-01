Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Unter Alkohol und Drogen vor der Polizei geflüchtet

Gleich mehrere Verstöße brachte eine Kontrolle am Donnerstag in Heidenheim a.d. Brenz zu Tage.

Um 23.20 Uhr fuhr der 32-Jährige in der Kanalstraße an eine Kontrollstelle der Polizei heran. Der Mann sah die Beamten und gab mit seinem Auto Vollgas. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich der Anhalteposten in Sicherheit bringen, das Fahrzeug raste davon. Eine Polizeistreife nahm sofort die Verfolgung auf. Der Pkw flüchtete zunächst in Richtung Nördlinger Straße. An der Einmündung zur Härtsfeldstraße bog der Flüchtige nach rechts ab. Dabei war das Auto wohl zu schnell und kam nach links über den Gehweg von der Straße ab. In einer Heck kam der Pkw mit einem platten Reifen zum Stehen. Aus dem verunfallten Auto stiegen der 32-jährige Fahrer und sein unbekannter Mitfahrer aus. Beide flüchteten zu Fuß. Der 32-Jährige konnte auf einem nahegelegenen Firmengelände eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Von seinem Mitfahrer fehlt bisher jede Spur. Schnell war klar, warum der 32-Jährige vor der Polizei geflüchtet war. Der Fahrer hatte eigenen Angaben zufolge keinen Führerschein. Zudem schien der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen. Das bestätigten ein freiwilliger Atemalkohol- und Drogentest. Deshalb musste er in einer Klinik Blut abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Flüchtige mit dem Auto einer Bekannten unterwegs war. Auf den Mann kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu. Außerdem setzt sich die Polizei mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Auch wurden gegen die 32-jährige Halterin des Fahrzeuges Ermittlungen wegen Zulassen des Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

