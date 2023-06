Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Kind angefahren

Verletzungen erlitt ein Siebenjähriger bei einem Unfall am Donnerstag in Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 18.40 Uhr fuhr ein VW in der Karlstraße. Der 51-jährige Fahrer bog langsam nach rechts in die Hauptstraße ab. Dabei übersah er den Siebenjährigen. Der fuhr mit dem Rad auf dem Gehweg in Richtung Kreisverkehr Marktplatz. Das Kind stieß mit dem Fahrrad in die rechte vordere Seite des VW und stürzte auf die Straße. Der Siebenjährige erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Auto auf ca. 1.000 Euro, am Fahrrad auf rund 50 Euro.

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

++++1127780(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell