Am Dienstag entstand in Ulm bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ein Schaden.

Gegen 10 Uhr war ein 52-Jähriger mit einem Laster in der Kienlesbergstraße unterwegs. Er stand auf der Spur für Linksabbieger in Richtung Lehrer-Tal-Weg. Eine Straßenbahn kam ihm entgegen. Bei der Vorbeifahrt, in Richtung Mähringer Weg, stieß der 65-jährige Fahrer mit der Straßenbahn gegen den stehenden Lkw. Der stand wohl auf der Linksabbiegerspur zu weit links. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei aus Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an der Straßenbahn auf 3.000 Euro. Der Laster blieb unbeschädigt.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

