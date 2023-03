Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem BMW auf der B311 in Richtung Riedlingen. Ein 55-Jähriger fuhr vor ihm in gleicher Richtung. Der Mann war mit einem Opel unterwegs und bremste, weil der Verkehr an der Einmündung zur B465 stockte. Das bemerkte wohl der 32-Jährige zu spät und fuhr in das ...

mehr