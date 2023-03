Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Diebe auf der Baustelle

Pumpen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch von einer Baustelle in Göppingen gestohlen.

Als die Arbeiter am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf die Baustelle zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Denn vermutlich in den Nachtstunden hatten sich Diebe auf die Baustelle des Rohbaus in der Eichertstraße geschlichen und waren tätig. Auf der Suche nach Brauchbarem fanden die Unbekannten zwei Pumpen. Die wurden erst am Vortag auf die Baustelle geliefert und sollten im Keller eingebaut werden. Die hochwertigen Elektrogeräte nahmen die Diebe mit. Der Polizeiposten Jebenhausen ermittelt jetzt, um den Dieben auf die Spur zu kommen.

Vorbeugung:

Wahrscheinlich ist es schwieriger, sein Eigentum auf einer Baustelle zu sichern, als in einem Gebäude. Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Die Fälle zeigen, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und Kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

