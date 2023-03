Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Haltendes Auto übersehen

Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte ein Laster am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhr der 47-Jährige mit seinem Scania Laster vom Hindenburgring in Richtung Blaubeurer Torring. An der Einfahrt zum Ring stand eine 26-Jährige mit ihrem VW. Der Lkw-Fahrer übersah das Auto und fuhr diesem in das Heck. Bei dem Unfall erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Hinweis der Polizei: Halten Sie Abstand und passen sie ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden.

