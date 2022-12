Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim

Achstetten - Einbrecher schlagen zu

Am Montag drangen Unbekannte in Achstetten und Baustetten in Häuser ein.

Ulm (ots)

Am Montag stiegen Einbrecher gleich zweimal in Häuser ein.

In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr stiegen Unbekannte in der Neidhardstraße in Baustetten ein. Durch ein Fenster gelangten sie in das Innere. Sie durchwühlten die Zimmer und fanden Geld. Das nahmen sie mit.

Gegen 19 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in der Urspringstraße in Achstetten ein. Sie hebelten hierfür die Tür der Terrasse auf. Im Haus suchten sie nach Brauchbarem. Ob sie etwas mitnahmen ist unklar. Das ermittelt nun die Polizei.

In beiden Fällen sucht die Polizei Laupheim (07392/39600) nun nach den Tätern und nach Diebesgut. Sie sicherte hierfür auch Spuren.

Hinweis der Polizei:

Sollten Sie etwas bemerken, was ihnen verdächtig vorkommt, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. Kontrolliert die Polizei aufgrund eines solchen Hinweises einen potentiellen Einbrecher, wird er aufgeben. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher festzunehmen.

++++2451259++2450057 (AW)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell