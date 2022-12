Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zeugen gesucht

Nach einer Schlägerei am Sonntag in Riedlingen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ulm (ots)

Kurz vor 3 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei eine größere Auseinandersetzung an einer Halle in der "Alte Unlinger Straße". Mehrere Polizeistreifen rückten an. Beim Eintreffen war die Auseinandersetzung bereits beendet. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll eine größere Personengruppe einen 22-Jährigen eingeschlagen haben. Der wurde dadurch leicht verletzt. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Schlägerei und den Beteiligten geben können.

