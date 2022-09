Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Vandalen und Einbrecher unterwegs

Unbekannte richteten vergangenes Wochenende in Warthausen großen Schaden an.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 9.15 Uhr drangen die Unbekannten in ein Rohbau in der Ehinger Straße ein. Im Innern beschädigten sie mehrere Fenster, die zum Einbau bereit standen. Leere Getränkeflaschen ließen die Einbrecher zurück. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.

Bei ihren Ermittlungen überprüft sie auch, ob ein Tatzusammenhang mit einen Einbruch in eine Holzhütte in der Jahnstraße besteht. Dort wurden von den Dieben zwölf Kisten Bier gestohlen. Die Tat ereignete sich am Freitag zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr. Wer zwischen Freitagabend und Montagvormittag im Bereich der Ehinger Straße und Jahnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 07351/4470 melden.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei gibt Tipps gegen Vandalismus. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort und zu den Tätern. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++1909618 1902263

