Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oggelshausen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ulm

Polizei nimmt Betrüger nach Schockanruf fest

Ulm (ots)

Am Montagnachmittag wollten Betrüger eine 70-Jährige mit der bekannten Betrugsmasche "Schockanruf" um ihr Erspartes bringen. Eine angebliche Polizeibeamtin rief bei der Seniorin an und spiegelten ihr vor, ihre Enkelin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person verstorben sei. Um eine Inhaftierung der Enkelin zu verhindern, müsse sie nun eine fünfstellige Summe in Euro aufbringen. Die Frau ließ sich durch die Anruferin zunächst täuschen, hob das Geld bei ihrer Hausbank ab und fuhr nach Ravensburg, wo die Geldübergabe stattfinden sollte. Weil ihr jedoch kurz vor der geplanten Geldübergabe Zweifel kamen, wandte sie sich an ein zufällig vorbeikommendes Ehepaar. Das Paar verständigte daraufhin die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten konnten einen flüchtenden 27-Jährigen festnehmen, der in Verdacht steht, er habe als Abholer agiert und das Geld der 70-Jährigen entgegennehmen wollen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht Biberach am Dienstagabend Haftbefehl gegen den 27-Jährigen wegen versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetruges. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sowie des Kriminalkommissariats Biberach dauern an.

++++1765971

