Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Nicht mehr verkehrssicher

Die Polizei zog am Donnerstag auf der A8 einen Kleintransporter aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife entdeckte den Opel Kleintransporter in Richtung München und kontrollierte den 35-Jährigen auf der Rastanlage Gruibingen. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten drei Risse in der Windschutzscheibe, die jeweils etwa einen Meter lang waren. Für ihn war die weitere Fahrt beendet. Unter Polizeibegleitung durfte er noch eine Werkstatt anfahren. Dort muss er seine Windschutzscheibe einbauen lassen, bevor er seine Fahrt fortsetzen darf. Vor Ort musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 185 Euro bezahlen, da der 35-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

+++++++1334881

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell