POL-UL: (GP) Donzdorf - Zeugen gesucht

Rücksichtsloses Fahrverhalten führte zu einem Unfall am Montag auf der B466 bei Donzdorf.

Gegen 10.15 Uhr fuhr ein weißer Mercedes Sprinter auf der B466 in Richtung Heidenheim. Dessen unbekannter Fahrer fiel bereits vor dem Unfall durch aggressive Fahrweise auf. Er fuhr dicht auf und bedrängte vorausfahrende Fahrzeuge. Zwischen der Abzweigung Winzingen und Lauterstein überholte er dann ein Auto. Eine entgegenkommende 42-Jährige mit ihrem Opel musste deshalb eine Vollbremsung machen. Hinter ihr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Honda Motorrad. Auch er machte eine Vollbremsung. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Motorrad und Kradlenker gerieten auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 28-jährige VW-Fahrerin. Um nicht mit dem Motorrad zu kollidieren, lenkte sie ihren VW in den Straßengraben. Der Sprinter Fahrer, der den Unfall verursachte, fuhr einfach weiter. Bei dem Unfall wurden der Motorradfahrer und die Fahrerin des VW leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. An deren nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Mercedes und dessen Fahrer geben können. Hierbei soll es sich um einen langen weißen Mercedes Sprinter mit dem bekannten Teilkennzeichen RS-KA gehandelt haben.

