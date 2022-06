Ulm (ots) - Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Sonntag Vormittag. Unbekannte gelangten in den Nachtstunden in das Gebäude in der Hauptstraße. Dort feierten sie wohl eine Party. Die Wände des Treppenhauses waren mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Darüber hinaus war der Boden durch alkoholische Getränke ...

mehr