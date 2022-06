Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Rennradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag stießen bei Blaubeuren ein Fahrrad und ein Auto zusammen.

Ulm (ots)

Um 15.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Rennrad von Sonderbuch in Richtung Blaubeuren. Auf der Steige kam ihm der Dacia einer 59-Jährigen entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei stürzte der Radler zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 5.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten durch eine Firma an.

+++++++ 1110006

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell