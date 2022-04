Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Vorfahrt genommen, ausgebremst und beleidigt

Für einen Vorfall am Mittwoch bei Giengen sucht die Polizei Zeugen.

Um 17.45 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Opel auf der Straße DLG35 in Richtung Hohenmemmingen unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dort nahm ihm wohl ein weißer Renault die Vorfahrt, so dass der Opel-Fahrer abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge beschleunigte und bremste der vorausfahrende Renault wohl mehrfach und grundlos stark, so dass der 55-Jährige auch entsprechend reagieren musste. Darauf angesprochen, beleidigte der Fahrer des Renault den Opel-Fahrer noch, so die ersten Erkenntnisse der Polizei Giengen (07322/96530). Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für die Vorfälle.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

