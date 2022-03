Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zwei Verletzte auf der Kreuzung

Bei Bad Schussenried sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung der Zeppelinstraße mit der Biberacher Straße, berichtet die Polizei. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 38-Jährige von der Zeppelinstraße nach links zur Ortsmitte abbiegen. Die Frau übersah jedoch, dass ein Mercedes entgegenkam. Mit dem stieß ihr Mazda zusammen. Die 38-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beiden und brachte sie ins Krankenhaus. Die Feuerwehr unterstützte Retter und Polizei an der Unfallstelle. Die Polizei (Tel. 07392/96300) nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf etwa 11.000 Euro.

Von 8.520 auswertbaren Unfällen im Jahr 2021 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm war die Ursache in 17 Prozent Missachten der Vorfahrt, bei elf Prozent waren die Verursacher zu schnell, in fünf Prozent passten die Fahrer beim Abbiegen nicht auf, in vier Prozent waren es Fehler beim Überholen, die zum Unfall führten. Die Bekämpfung dieser Unfallursachen, die allesamt auf Eile basieren, sei mühsam, sagt die Polizei. Weil sie aber oft zu schweren Folgen führen, gehe sie weiterhin intensiv gegen diese Ursachen vor. Im Zehn-Jahres-Vergleich sei es deshalb gelungen, die Anteile dieser Ursachen um jeweils einen bis zwei Prozentpunkte zu senken. Allein mit Lasermessgeräten hat die Polizei im Jahr 2021 insgesamt 4.940 Schnellfahrer ertappt und angezeigt, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. So sorgt die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen, damit alle gut ankommen. Mehr Infos unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5164092.

