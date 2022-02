Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei teilen mit: 38-Jähriger in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

Ein 38-Jähriger aus dem Raum Biberach steht in Verdacht für zwei Brände und mehrere Einbrüche in der vergangenen Woche im Stadtgebiet von Biberach verantwortlich zu sein.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen soll er am 08.02.2022 in der Freiburger Straße in ein Bürogebäude und in einen Container, in dem eine Teststation betrieben wird, eingebrochen sein. Anschließend soll der Tatverdächtige den Container in Brand gesetzt haben, wodurch dieser vollständig ausbrannte und ein Schaden von über 15.000 Euro entstand. Darüber hinaus wird dem 38-jährigen Mann vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 09.02.2022 in ein Geschäftsgebäude in der Bleichstraße eingebrochen zu sein, indem er die Tür aufhebelte und sich anschließend in den Verkaufsraum begab, wo er Lebensmittel aus einer Kühltheke entwendete. Weiter liegt dem 38-Jährigen zur Last, am Abend des 09.02.2022 einen weiteren Einbruch in ein Geschäftsgebäude in der Ehinger Straße begangen und dort ebenfalls ein Feuer gelegt zu haben. Eine rechtzeitige Brandentdeckung konnte einen Vollbrand verhindern, wobei dennoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden ist. Schließlich soll der Mann am 09.02.2022 in ein unverschlossenes Wohnhaus im Stadtgebiet von Biberach eingedrungen sein und daraus Bargeld und EC-Karten entwendet haben, die er kurze Zeit später auch eingesetzt haben soll.

Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Kriminalpolizei Biberach führten auf die Spur des 38-Jährigen und erhärteten den Tatverdacht gegen diesen.

Am 15.02.2022 ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg die vorläufige Festnahme des 38-jährigen Mannes an. Am Abend konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Biberach vorgeführt. Sie ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg die Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurde der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach dauern an. Gegenstand der Ermittlungen ist dabei auch, ob der 38-jährige Mann noch für weitere Einbrüche, insbesondere im Stadtgebiet von Biberach, verantwortlich ist.

++++++++ 0251744

Tanja Vobiller, Erste Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft Ravensburg, Tel. 0751 806-1332

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell