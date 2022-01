Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte rauben Handy

Am Mittwoch schlugen drei Männer auf einen 14-Jährigen in Ulm ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr lief ein 14-Jähriger von der Blaubeurer Straße über die Lupferbrücke zum Weinbergweg. An der Bushaltestelle fordert ihn ein Unbekannter auf zu stoppen. Der Mann hielt ihn fest, bis seine zwei Begleiter kamen, die er gerufen hatte. Einer der Männer schlug den 14-Jährigen. Zu dritt hielten die Täter ihr Opfer fest und raubten sein Handy. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten in Richtung Am Bleicher Hang. Einer der Täter wird auf etwa 15 Jahre und eine Größe von etwa 180 cm geschätzt. Er hatte lockige braune Haare und trug ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Er soll seine Begleiter in ausländischer Sprache angesprochen haben. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

++++0163676

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

