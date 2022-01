Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall infolge Schneeglätte

Am Sonntag, gegen 03.20 Uhr, ereignete sich in der Clichystraße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 20-jähriger PKW-Lenker fuhr stadteinwärts und wollte auf Höhe der Leonhardstraße sein Fahrzeug beschleunigen. Hierbei kam das Gefährt ins Schleudern und prallte gegen geparkte Fahrzeuge am linken Fahrbahnrand. Die Wucht war so groß, dass drei geparkte PKW ineinandergeschoben wurden. Der 20-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt.

