Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Brennendes Buschwerk

Für ein Feuer am Mittwoch in Staig soll der Brandentdecker verantwortlich sein.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr meldete der 19-Jährige einen kleinen Buschbrand in der Gartenstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits erloschen. Es entstand geringer Sachschaden. Ein möglicher Tatverdacht richtete sich gegen den Brandentdecker. Ermittlungen der Polizei zufolge, hatte dieser bereits einen brennenden Baum in Staig zwei Tage zuvor gegen 23 Uhr gemeldet. Damals war eine geringe Menge Laub neben einem Baum angeschmort. Die Polizei sicherte die Spuren und stellte mögliche Beweismittel sicher. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

