Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radler stoßen zusammen

Mit teilweise schweren Verletzungen kamen die Beteiligten am Dienstag ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Hercules Pedelec neben der Saulgauer Straße auf einem Geh- und Radweg von Biberach in Richtung Reute. Am Ortsende wendete ein Müllfahrzeug. Dadurch war die Sicht auf den weiteren Radwegverlauf behindert. Die 19-Jährige fuhr an dem Fahrzeug vorbei. Eine 33-Jährige kam mit ihrem Specialized Pedelec ordnungsgemäß entgegen. Die 19-Jährige fuhr auf dem Radweg zu weit links und stieß mit der entgegenkommenden Radlerin zusammen. Bei dem Unfall stürzten. Die 19-Jährige Unfallverursacherin verletzte sich leicht während die 33-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Beide Radlerinnen kamen in Krankenhäuser. Den Schaden an den Rädern schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

++++++++ 1761638

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell