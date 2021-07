Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu dicht aufgefahren

Am Mittwoch stieß in Ulm ein Autofahrer gegen eine Radlerin.

Gegen 7.30 Uhr fuhr die 24-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Örlinger Straße. An der Einmündung zur Wielandstraße musste sie verkehrsbedingt halten. Hinter ihr stand ein 57-Jähriger mit seinem Smart. Beim Anfahren beschleunigte der Mini zu stark und stieß gegen das Fahrrad. Dabei stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Sachschaden entstand nicht. Nach einer Behandlung an der Unfallstelle konnte die Radfahrerin ihren Weg fortsetzen. +++++++ 1397954 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

