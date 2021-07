Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schaufenster eingeworfen

Beute machte ein Unbekannter am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unbekannte warf gegen 2 Uhr das Schaufenster einer Firma in der Freihofstraße ein. Dafür nutzte er einen großen Stein. Aus der Auslage nahm er mehrere Sachen an sich. Danach flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Marktstraße. Zeugen sahen den Unbekannten und konnten ihn wie folgt beschreiben: 170 bis 180cm groß, kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, hatte eine weiße Sturmhaube übergezogen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Dieb. Dieser blieb jedoch unentdeckt.

