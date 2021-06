Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell u. Aichelberg - Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen erlitt eine Roller Fahrerin am Mittwoch bei Zell.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr kam eine 22-Jährige mit ihrem Smart aus Richtung Zell. An der Einmündung zur L1214 bog sie nach rechts ab. Hierbei beachtete sie nicht die von links kommende 59-Jährige mit ihrem Kleinkraftroller. Die Fahrerin der Piaggio hatte Vorfahrt. Die 59-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Smart in die linke Fahrzeugseite. Danach stürzte die Frau auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

+++++++ 1199871

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell