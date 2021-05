Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken auf E-Scooter unterwegs - Alkoholtechnisch ziemlich übertrieben hat es eine 26-Jährige in der Nacht auf Montag in der Ulmer Weststadt.

Ulm (ots)

Gegen 01:40 Uhr fiel die junge Frau auf ihrem E-Scooter einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte am Ehinger Tor auf. Sie fuhr von dort die Wagnerstraße entlang und bog nach links in die Elisabethenstraße ab. Die Fahrweise war sehr unsicher. Die Beamten kontrollierten die Frau. Der Grund für die auffallende Fahrweise war schnell ermittelt. Selbst an der frischen Luft war die Alkoholfahne der Frau nicht zu verkennen. Sie brachte es bei einem Alkomattest auf 2,8 Promille. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

