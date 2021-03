Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Container aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch stahlen Unbekannte auf einer Baustelle in Dornstadt Baumaschinen.

Ulm (ots)

Die Täter gingen auf ein Gelände in der Lerchenbergstraße an der A8. Dort flexten sie auf einer Baustelle an zwei Containern die Schlösser auf. Sie stahlen mehrere Baumaschinen und flüchteten unerkannt. Die Polizei aus Dornstadt hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wie viele Maschinen die Täter erbeuteten ist noch unklar.

