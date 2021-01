Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Arbeiter schwer verletzt

Nach einem Unfall am Dienstag in Heidenheim musste ein 23-Jähriger in eine Klinik.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr wollte ein 23-Jähriger in einer Firma in der Alexanderstraße ein Metallteil bearbeiten. Das tonnenschwere Teil war dazu abgestellt, hing aber an Seilen fest. Als der Arbeiter den Gegenstand anheben wollte, löste sich das Metallteil und fiel auf seine Hand. Der Mann trug dabei schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte in ihn ein Krankenhaus.

